FIFA 23 : le football féminin mis en avant dans le premier trailer du jeu

Le coup d'envoi pour la campagne promotionnelle de FIFA 23 vient d'être donné par Electronic Arts, qui vient de lâcher le tout premier trailer de présenter de son jeu de foot annuel, le dernier avant que la FIFA ne récupère le nom et les droits de licence et se sépare d'Electronic Arts. C'est la fameuse technologie HyperMotion 2 qui est mise en exergue dans la vidéo, qui devrait permettre d'allier réalisme des actions et gameplay souple pour le joueur ; du moins sur le papier. Les promesses résident en effet dans les réactions des coéquipiers, avec un système plus intelligent et surtout plus authenthique nous dit-on. De même, on nous promet des transitions plus fluides et plus naturelles lors des tirs, de nouvelles mécaniques d'accélération, des améliorations dans les placements des joueurs. Autre grosse nouveauté de ce FIFA 23, l'équité entre le football masculin et le foot féminin, avec notamment l'inclusion de la Barclays Women's Super League et de la Division 1 Arkema au lancement du jeu. Bien sûr, avec l'arrivée de la Coupe du Monde au Qatar, FIFA 23 n'oubliera pas de célébrer l'événement comme il se doit par le biais de mises à jour régulières et totalement gratuites. FIFA 23 favorisera aussi le jeu entre différentes consoles, puisqu'il sera cross-play et ce pour quasiment tous les modes de jeux en ligne. Enfin, pour finir, sachez que la sortie de FIFA 23 est calée pour le 30 septembre prochain. C'est bientôt quoi.