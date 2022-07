FIFA 23 : la Juventus de retour après 3 ans d'absence, Dušan Vlahović en ambassadeur

L'histoire retiendra que pour la der d'Electronic Arts avec la FIFA, la Juventus aura fait son grand retour dans FIFA 23. C'est en effet ce qu'annonce l'éditeur américain dans un communiqué où il explique avoir signé un accord longue durée avec le club italien. Pour rappel, dans FIFA 20, FIFA 21 et FIFA 22, l'équipe entraînée par Massimiliano Allegri se nommait Piemonte Calcio ; et même si les joueurs étaient bel et bien présents, les maillots et le stade, eux, n'avaient rien d'officiel. Une anomalie qu'Electronic Arts était déterminé à corriger maintenant que le partenariat exclusif liant la Juventus à Konami a pris fin."En plus du partenariat avec le club, l'ancien joueur Claudio Marchisio deviendra un Héros FUT et l'actuel joueur Dušan Vlahović sera un ambassadeur officiel du jeu pour EA SPORTS FIFA 23", est-il précisé. Naturellement, le deal ne se limitera pas à FIFA 23 et concernera EA Sports FC, comme le fait comprendre David Jackson, VP of brand for EA SPORTS FIFA : "Nous sommes excités de réaffirmer notre engagement profond au côté du football italien à travers ce partenariat exclusif avec la Juventus. Ce club phénoménal représente beaucoup pour nous et nos fans, et ce partenariat permettra à EA SPORTS de continuer à délivrer les expériences interactives de football les plus authentiques et les plus complètes dans FIFA 23 et au-delà.""Nous sommes fiers de faire notre retour au côté d'EA SPORTS. Cet accord avec EA SPORTS dépasse le concept du partenariat traditionnel, se réjouit pour sa part Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer de la Juventus. Ce projet commun vise à se tourner vers le futur, échanger avec une nouvelle génération, et prendre part aux nouvelles tendances dans les domaines de la culture urbaine et du lifestyle. Nous avons choisi EA SPORTS pour avancer plus loin car ce partenaire partage notre vision et notre ambition. Nous sommes ravis d'effectuer ce parcours avec une marque qui possède de fortes valeurs autour de l'originalité, l'unicité, et l'innovation, autant que la Juventus."Pour mémoire, la sortie de FIFA 23 est programmée pour le 30 septembre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez jeter un oeil à nos premières impressions sur le jeu à cette adresse