Fatal Fury : on décortique le gameplay, c'est du Garou Mark of the Wolves en plus énervé

Clairement, il y a des lundis matins qui font bien plus plaisir que d'autres, et jamais je ne remercierai assez SNK pour avoir embelli ce lundi 18 mars 2024. En me levant ce matin, petit check sur Twitter et là, une notif qui me révèle la sortie du tout premier trailer de gameplay de Fatal Fury : City of the Wolves, deux ans après son annonce. C'est le coeur serré que je lance la vidéo dans mon lit et là, c'est non seulement le soulagement, mais c'est bien plus encore. Le gameplay de Garou Mark of the Wolves est clairement de retour avec des nouveautés et quelques réajustements, et quand on sait qu'il est considéré comme le plus grand jeu de baston 2D de tous les temps, on peut déjà rêver au retour du grand SNK, celui de l'ère NeoGeo, celui qui réinventait le Versus Fighting à chaque nouvelle licence. Et bien, on va essayer d'analyser tout cela ensemble.

Il y a eu 2 vidéos du nouveau Fatal Fury qui sont sorties cette nuit à l'issue des finales de la SNK World Championship 2023 à Los Angeles. Un trailer d'une minute pour nous ambiancer et une 2ème bande-annonce, d'une durée de 2min45 pour cette fois-ci nous révéler les 5 premiers persos, montrer du gameplay bien sûr et nous prouver que ça y est, SNK est enfin rentrer dans la cour des grands des jeux de baston 3D, que la transition 2D - 2.5D est enfin faite. Non sans mal et quelques difficultés bien sûr, mais ça y est, c'est fait !







Première chose qu'on peut affirmer de façon unanime : le jeu bouge bien. Il bouge super bien même, et on retrouve bien l'essence de ce qui a fait le sel des jeux de baston de SNK de l'époque, à savoir cette vélocité qui fait que j'ai trouvé préféré les productions SNK à celle des autres comme Capcom par exemple. SNK a toujours favorisé le jeu offensif, plutôt que le jeu statique et cette relecture de Garou Mark of the Wolves en est encore la preuve. Mais avant de passer au gameplay, il faut aussi noter les efforts faits par SNK pour rendre le visuel de Fatal Fury City of the Wolves plus attrayant. C'est bien plus joli que KOF XV, avec des couleurs plus affirmés, plus contrastés et moins pastel surtout. Ça fait moins rendu générique et sans âme qui pouvait se dégager des graphismes de KOF XV. Les contours des personnages sont plus appuyés dans Fatal Fury, avec des effets crayonnés qu'on peut apercevoir sur le bord des visages ou des vêtements, ce qui lui confère d'ailleurs un aspect plus BD qui rappelle un peu Marvel vs Capcom 3. On aime ou ou n'aime pas, mais au moins, il y a une vision artistique que je trouve plus convaincante.







Ensuite, pour donner plus de patate à ce rendu visuel, SNK a également choisi une caméra plus proche des personnages. Matez la taille de Rock Howard, de Terry Bogard, de Tizoc et de tous les autres à l'écran, ils sont massifs, et du coup, chaque coup porté ou reçu créé un sentiment de surpuissance qui se dégage, d'autant qu'il y a un côté shaky-cam plutôt bienvenu. Tout ça me rappelle l'époque des jeux Art of Fighting que SNK avait produit et qui avait marqué son temps avec les sprites gigantesques des persos. Et puis, regardez les effets visuels, il y en a partout, ça explose de partout, ça reste fluide et hyper speed, d'ailleurs c'est confirmé mais le jeu tournera à 60 images par seconde. Et puis regardez le décor, il est vivant, animé, y a plein de choses à regarder, avec en prime une vraie profondeur dans le décor. Non, vraiment c'est chouette. Bien sûr, si on regarde de près, on sent que c'est le même moteur que celui de KOF XV qui a été utilisé, mais il a été clairement amélioré. Il y a une vraie belle évolution entre KOF XV et ce Fatal Fury City of the Wolves. Non vraiment, il y a de quoi être satisfait du résultat qu'on peut voir dans ce Fatal Fury 2025 et c'était un peu la crainte que nous avions à vrai dire, parce qu'on le sait, depuis que SNK est passé à la 3D, les graphismes ont du mal à suivre. KOF XIV était laid, KOF XV pas très convaincant, le Samurai Shodown de 2019 plutôt pas mal, mais rien de transcendant. C'est fou parce que dans les années 90, SNK excellait dans la 2D, c'était eux qui dominait le game, que ce soit dans les graphismes, le gameplay et les idées nouvelles.









Concernant le gameplay de ce Fatal Fury qui arrivera début 2025, on sent clairement l'héritage Garou Mark of the Wolves. On sait que SNK ne voulait pas positionner ce jeu comme étant Garou 2, sans doute pour l'appellation, et faire revenir le nom de Fatal Fury dans les oreilles des gamers qui aurait oublié que cette saga a apporté énormément au VS Fighting, mais en vrai, si on analyse bien, c'est le gameplay de Mark of the Wolves qui a été transposé en 3D, enfin je veux bien en 2.5D. Les persos sont les mêmes, leurs attaques et leur combos identiques en tous points, le feeling est assez similaire aussi quand on voit le jeu tourner et puis la musique aussi est reprise de Garou Mark of the Wolves. Donc très clairement, SNK est en train de nous préparer un buffet à volonté les gars, je crois qu'on va très très bien manger quand il va sortir début 2025.







Dans le 1er trailer de cette nuit, SNK a révélé quelques mécaniques de jeu : REVVING UP, REV GUARD, REV BLOW, REV ARTS et REV ACCEL. Le Rev est donc le terme qui revient à chaque fois pour chaque mécanique dans le jeu, un peu comme le Drive l'est pour Street Fighter 6. Première chose que SNK nous montré, c'est le REVVING UP qui se caractérise par 3 jauges. Et vraisemblablement, il sera possible de regagner de l'énergie pendant le combat. Energie vitale, pouvoir ? Les deux à la fois ? Pour le moment, c'est flou, mais j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une évolution du TOP System du premier Garou qui a évolué. Rappelez-vous, dans le jeu de 1999, on devait sélectionner une zone précise de la barre de vie à l'écran de sélection du personnage. Lorsqu'on atteignait la zone pendant les combats, on pouvait obtenir des coups plus dévastateurs, sachant que la barre T.O.P est réduite, plus elle était dévastatrice.







Ensuite, on voit le système de REV GUARD qui est clairement le push bloc qu'on retrouve dans de nombreux jeux de baston. Ca permet de bloquer une attaque, tout en repoussant l'adversaire afin de prendre un peu de distance. On a aussi le REV BLOW qui semble être une attaque surpuissante, p'tet EX qui va sans doute permettre de stun l'adversaire. On voit que le perso qui donne le coup est entouré d'un halo de couleur verte, que l'impact du coup est renforcé par des explosions et surtout un effet shaky-cam pour donner cette impression de violence. On a les REV ARTS, qui semblent être l'équivalent des attaques EX, c'est-à-dire doublées. On voit par exemple Rock Howard nous sortir un Double Repuuken, alors que Terry nous balance un Burning Knuckle version plus étincelante. Et enfin, on a le REV ACCEL qui semble être un équivalent des Drive Cancel de KOF XI avec cette possibilité d'annuler un coup spécial par un autre selon certaines conditions. On voit Terry qui annule son Burning Knuckles pour faire un Crack Shot à la place ou Rock Howard qui change son Hard Edge en Rising Tackle. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée que le Rising Tackle de Terry ait changé et qu'il parte en oblique, dans la diagonale, tellement stylé ! D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Rock Howard possède désormais le Power Geyser de Terry, ce qui va en faire un personnage ultra complet et puissant en vrai. Le meilleur de Geese et de Terry réuni un seul perso. Il va être dément !







Sinon, concernant les persos confirmés, il y a donc Rock Howard, Terry Bogard, Tizoc (ou The Griffon pour son nom original japonais) et Preecha, un nouveau personnage féminin qui ressemble énormément à Joe Higashi. Non seulement elle pratique le Muay Thai, mais en plus elle a la tenue et les mêmes attaques. Il se pourrait bien d'ailleurs que SNK ait décidé de reprendre le personnage féminin de Muay Thai qui était prévu dans Garou 2 et qui devait être la disciple de Joe. Normalement, Joe Higashi devrait être dans le roster si l'on en croit la première vidéo teasing, tout comme Andy Bogard et Billy Kane. Clairement, nous sommes en train de vivre le retour de l'une des plus grandes sagas de jeux de baston. Alors je sais que certains sont déçus que SNK ait abandonné le gameplay des premiers Fatal Fury qui étaient sur plusieurs plans, mais n'oubliez jamais que le terme "Furie" dans les jeux de baston, c'est Fatal Fury qui l'a initié.