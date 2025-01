Fatal Fury City of the Wolves : une bêta ouverte avec 8 persos jouables, voici les détails

Alors que Mai Shiranui s'apprête à débarquer dans le roster de Street Fighter 6 (ce sera le 5 février 2025), du côté de SNK, on prépare activement l'arrivée de Fatal Fury City of the Wolves. L'ancien fabricant de la NeoGeo nous annonce en effet qu'une bêta ouverte sera proposée du 20 au 24 avril 2025, ce qui signifie qu'on va être inondé de vidéos de gameplay et autre analyses au sein de la communauté VS Fighting et fans de SNK. Pour l'éditeur japonais, c'est le moment de tester grandeur nature l'expérience en ligne, afin de corriger les points essentiels avant sa sortie le 24 avril prochain. SNK précise que 8 combattants (sur les 17 au lancement) sera jouables lors de cette bêta ouverte, sans qu'on sache les noms de ces derniers. On espère que Mai fera partie des élus, histoire de comparer avec la magnifique version de Street Fighter 6. En attendant d'en savoir, voici les points essentiels à savoir sur cette bêta ouverte :

■ Période

Du 20 février, 9h au 24 février, 8h59.

■Plateformes

PC, PS5, Xbox Series, PS4

■ Modes de jeu

En ligne : Matchs classés, Matchs occasionnels, Matchs en salle

Hors ligne : Entraînement

■ Personnages jouables

8 au total – Plus d’informations à venir