Far Cry 6 : Ubisoft donne rendez-vous pour la 1ère vidéo de gameplay, ce sera juste avant le week-end

Les joueurs incarneront Dani Rojas, un·e habitant·e de Yara ayant renoncé à l’uniforme militaire pour devenir combattant·e de la guérilla, destituer le tyran Antón Castillo et unir la nation", nous rappelle-t-on dans le communiqué.Pour mémoire, Far Cry 6 débarquera à la fin de cette année sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Stadia et Amazon Luna.