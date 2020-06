Far Cry 6 : de nouvelles rumeurs parlent d'un retour aux sources, île tropicale à l'appui

A priori, il y a de fortes chances pour que Far Cry 6 soit bel et bien en développement. Déjà parce que le dernier opus en date est un succès commercial resplendissant puis parce que de plus en plus d'indices nous mènent sur la voie de son existence : la dernière rumeur nous provient de l'internaute Okabe, qui n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de leaks, depuis ResetEra.L'insider affirme alors que Far Cry 6 serait en quelque sorte un retour aux sources avec un cadre paradisiaque, une île tropicale plus précisément, se rapprochant ainsi du culte troisième épisode. Il serait possible de s'équiper de jetpacks (toujours plus) et même de monter des chevaux (un zoo serait impliqué à un moment donné dans l'histoire) dans une lutte contre de sauvages narcotrafiquants.Si l'on rajoute à ça les dires de Michael Mando , le doubleur de Vaas, qui souhaitait, voire teasait, le retour de son personnage dans la saga, certains se mettent alors à rêver d'un véritable prequel de Far Cry 3 ou d'un spin-off lui étant lié. Bien sûr, on rappellera qu'il ne s'agit d'un pur bruit de couloir et que plus que jamais, la prise de pincettes s'avère primordiale. Si une annonce autour de Far Cry 6 doit être faite , on imagine que ça sera lors de l'Ubisoft Forward qui prendra place le 12 juillet prochain.