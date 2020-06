Far Cry 6 : le jeu annoncé pendant l'Ubisoft Forward ? Nouvelles rumeurs

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) 6 février 2020

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers au mois de février, Ubisoft a rappelé qu'il comptait sortir cinq productions AAA avant le 31 mars 2021. On en connaît déjà quatre : Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs : Legion et Gods & Monsters. D'après nos confrères de Gamereactor , le cinquième de la liste serait Far Cry 6 ; le jeu laisserait tomber l'Amérique profonde pour un tout autre cadre. Sans surprise, l'annonce devrait avoir lieu le 12 juillet prochain lors de l'Ubisoft Forward, et si l'éditeur français reste fidèle à ses habitudes, une sortie cross-gen est plus que probable. Comme toujours, on vous conseille les pincettes.Ce n'est pas la première fois que le prochain Far Cry fait l'objet de rumeurs, puisque le journaliste Jason Schreier l'avait déjà évoqué à l'époque où seuls trois titres AAA étaient connus (Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs : Legion et Gods & Monsters). Il s'était alors chargé d'enterrer les derniers espoirs des fans de Splinter Cell en indiquant qu'Assassin's Creed et Far Cry allaient compléter la liste.