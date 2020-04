Far Cry : du teasing pour le retour de Vaas ? Michael Mando fait monter la pression

Vaas est mon animal spirituel. L'avoir co-créé est quelque chose qui me sera toujours cher. Je suis toujours reconnu comme Vaas et je ressens encore énormément d'amour pour ce personnage, ça me rend très heureux. Qui sait ... peut-être que je reprendrai le rôle très bientôt? :P

S'il y a bien un point dans lequel Far Cry 3 excellait, c'était son antagoniste Vaas Montenegro, pirate effroyable brillamment interprété par le canadien Michael Mando (qui se chargeait d'ailleurs de doubler son personnage en anglais et en français). À vrai dire, ce fut un tel succès dans la sphère vidéoludique qu'Ubisoft a beau avoir tenté de lui façonner plusieurs descendants spirituels, la firme n'a jamais vraiment réussi à recréer l'exploit : Mando, en tout cas, est clairement ravi de ce rôle clé qui a largement aidé à sa réputation. Sur Reddit, l'acteur s'est d'ailleurs prononcé sur le personnage lors d'une session de questions-réponses. Et ses dires sont pour le moins... intrigants.Cette dernière phrase aux allures de teasing suffisait bien évidemment pour émoustiller la toile, qui rêve d'un retour de Vaas dans un prochain opus Far Cry. Néanmoins, étant donné son destin dans le troisième volet, la piste du prequel semble clairement obligatoire - et pourquoi pas un spin-off dans la peau du célèbre criminel ? Tous les rêves sont permis.Au passage, et même si Vaas lui colle à la peau, impossible de ne pas mentionner Michael Mando dans son rôle actuel de Nacho, criminel mexicain très important dans la fantastique série Better Call Saul, se situant avant l'illustre Breaking Bad. Accessoirement, le comédien devrait aussi incarner le Vautour dans un futur film Spider-Man du MCU...