Fallout : la saison 2 arrive en décembre, une saison 3 déjà commandée

Après avoir dynamité les attentes avec une première saison acclamée par la critique et le public, Fallout poursuit son expansion radioactive sur Prime Video. La plateforme a confirmé que la Saison 2, dont le tournage vient de s’achever, sera diffusée en décembre 2025, chose assez inattendue quand on sait que la production a pris du retard à cause des incendies de Los Angeles. Mieux encore : une troisième saison est déjà en développement, signe de la confiance absolue du studio dans ce qui est désormais l’une de ses licences phares.









Nouvelle poule aux œufs d’or pour Amazon

Avec plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde, Fallout s’est immédiatement hissée dans le top 3 des programmes les plus vus de l’histoire de Prime Video, aux côtés de mastodontes comme The Boys et Reacher. Un démarrage fulgurant qui a surpris jusque dans les bureaux d’Amazon MGM Studios, pourtant habitués aux blockbusters. Vernon Sanders, responsable des contenus télévisés, ne cache pas son enthousiasme : « Nous sommes absolument ravis que nos abonnés dans le monde entier puissent s’enfoncer encore plus profondément dans l’univers à la fois surréaliste et fascinant de Fallout. Jonah, Lisa, Geneva et Graham ont accompli un travail exceptionnel pour donner vie à cette franchise culte. »









Direction New Vegas, terrain de légende pour les fans

La Saison 2 repartira directement après les événements cataclysmiques du final de la première saison. Après les révélations sur Vault-Tec, l’ascension de Lucy et le retour fracassant du Ghoul, le récit s’oriente désormais vers les terres désolées du Mojave, jusqu’à la mythique New Vegas. Une ville que les fans de la licence connaissent bien : elle fut le théâtre de Fallout New Vegas, l’un des opus les plus cultes et narrativement riches de la saga vidéoludique. Ce choix d’environnement ouvre la porte à un monde encore plus déviant, politique, et brutal. Guerre des factions, jeux de pouvoir, et philosophie du chaos : New Vegas n’est pas une simple toile de fond, mais un personnage à part entière.







Pas question de changer une équipe qui triomphe. Jonathan Nolan et Lisa Joy, via leur société Kilter Films, restent les piliers du projet. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner conservent la direction scénaristique, avec le soutien stratégique de Todd Howard (Bethesda Game Studios), véritable garant de la vision canonique. Côté casting, Ella Purnell (Lucy), Aaron Moten (Maximus), et Walton Goggins (le Ghoul / Cooper Howard) seront tous de retour. La saison 2 devrait également introduire de nouveaux personnages puissants, sans doute issus des factions majeures du Mojave : la Légion de Caesar, la RNC, ou encore M. House, figure centrale de New Vegas. Autant vous dire qu'on a hâte.