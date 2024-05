eSports World Cup : on connaît les jeux en compétition, un cash-prize de 60 millions de dollars !

On le sait désormais depuis un certain temps, c'est l'Arabie Saoudite qui accueillera l'eSports World Cup 2024, prévu cet été dans sa capitale : Riyad. Il faut dire que depuis quelques années, le pays dirigé par Mohamed Ben Salmane fait preuve d'intérêt autour du jeu vidéo et de la pop culture de manière générale. Un premier aperçu du programme a d'ailleurs été révélé, avec en prime le nom des jeux qui seront en compétition. Mobile Legends Bang Bang, Counter-Strike 2, DoTA 2, Honor of Kings, StarCraft 2, PUBG Mobile, Street Fighter 6, Overwatch 2, Tekken 8, EA Sports FC 24, Rocket League, Rainbow Six Siege, Apex Legends, Fortnite, clairement on ne peut pas faire plus éclectique, prouvant que jeux PC emblématiques et titres mobiles peuvent cohabiter sans le moindre souci.









"Grâce à un mélange de jeux PC emblématiques et de certains des plus grands titres mobiles esports du monde, l’Esports World Cup symbolise à la fois le passé, le présent et l'avenir de l’esport", a déclaré Ralf Reichert, PDG de l’eSports World Cup Foundation, avant d'ajouter que "StarCraft II, Dota 2, Counter-Strike 2, et Mobile Legends Bang Bang et Honor of Kings sont tous des titres exceptionnels pour l’Esports World Cup. De jeux qui ont fondamentalement défini cette industrie, aux titres mobiles les plus appréciés par toute une nouvelle frange de joueurs, nous mettons sur pied une Coupe du Monde capable de connecter et d’élever les clubs, les joueurs, les fans et toute la communauté de l’esport."





Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que 2 structures françaises feront partie des sélectionnées sur dossier par l'EWC, à savoir Team Vitality et la Karmine Corp. Ils seront aux côtés des 30 sélectionnés, sachant que l'Arabie Saoudite a annoncé une dotation d'un montant assez unique avec pas moins de 60 millions de dollars répartis sur l'ensemble des jeux. De quoi motiver chaque équipe de se donner à fond, puisque la somme touchée par les équipes peivent grimper jusqu'à 6 chiffres, à condition de se lancer dans de nouveaux jeux, tandis qu'une rallonge a été promise si les audiences et l'engagement auprès des fans suit derrière. C'est aussi la raison pour laquelle Vitality a décidé de se mettre sur Starcraft 2 et Tekken 8, histoire de multiplier les choses de réaliser des prouesses l'été prochain.On rappelle que l'eSports World Cup du 3 juillet au 25 août 2024 à Riyad.