EA Play : EA Access et EA Origin Access se regroupent et changent de nom

Sans doute afin de préparer le terrain pour la nouvelle génération, Electronic Arts vient de dévoiler la nouvelle identité de plusieurs de ses services : ainsi, l'EA Access et l'EA Origin Access se regroupent sous une seule et même bannière, l'EA Play, une plateforme à laquelle il sera toujours possible de s'abonner pour accéder à un large catalogue de jeux EA, de disposer de titre en avant-première et de profiter de plusieurs réductions croustillantes. Histoire d'ajouter une petite touche de fraîcheur, des défis inédits seront mis en place avec des récompenses in-game exclusives, comme des packs Ultimate Team pour FIFA 21 ou Madden NLF 21.



Sur le papier, donc, le principe reste le même : il s'agit surtout d'une simplification des offres, somme toute assez logique, qui devrait faciliter sa compréhension. Rappelons que l'EA Play arrivera prochainement sur Steam, ce qui devrait largement élargir l'audience pour les temps futurs.