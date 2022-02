Dying Light 2 : un gros patch pour corriger les bugs, Techland donne le listing des correctifs par plateforme

Disponible depuis quelques jours à peine, Dying Light 2 a divisé la critique, tantôt réjouie de se retrouver dans ce monde post-apo très vertical où l'on peut s'amuser à jouer les Yamakazi, tantôt déçu de l'open world archaïque qui ne cesse de répéter ce qui se fait depuis 15 ans. Si le jeu s'en sort très convenablement auprès de la presse spécialisée (77% de moyenne sur Metacritic), chez les joueurs, la note est nettement plus salée. Avec 5.6/10 de user score, nombreux sont les joueurs à avoir fait savoir leur mécontentement suite aux nombreux bugs qui émanent du jeu, quand il ne s'agit pas des bugs bloquants qui empêchent d'avancer, des problèmes de sauvegardes, ou bien encore des soucis de déconnexion lorsqu'on joue en coop'. Le studio Techland est conscient de toutes ces déconvenues et travaille dur pour sortir un patch correctif très rapidement.



Aussi, pour rassurer les joueurs, les développeurs polonais a décidé de détailler le contenu du premier patch qui devrait corriger pas mal de choses, plateforme par plateforme. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que la version PC est de loin celle qui a été la mieux fignolée. En effet, sur les consoles PlayStation et Xbox, la liste des correctifs est largement plus importante, ce qui prouve une fois encore que ce Dying Light 2 est sorti beaucoup trop tôt, comme de nombreux autres jeux. Ils auraient mérité 2/3 mois de développement supplémentaire pour corriger ces bugs.