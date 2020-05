Dying Light 2 : Techland réagit aux révélations sur le développement chaotique du jeu

While I have your attention, development of Dying Light 2 is moving forward, the game's in good shape (and in good hands), so worry not. It IS coming. — Ola Sondej (@olasondej) 6 mai 2020

Hier, le site polonais PolskiGameDev.pl a provoqué un tremblement de terre en publiant un papier selon lequel le développement de Dying Light 2 serait chaotique . Compte tenu que le jeu est attendu avec une grande impatience par les fans du premier épisode, Techland a dû faire face à un certain nombre de critiques sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé Ola Sondej (attachée de presse) à se fendre de trois tweets pour : 1) démentir les rumeurs de rachat par Microsoft, 2) dénoncer la traduction approximative de l'article d'origine, 3) confirmer que le développement de Dying Light 2 se poursuivait bel et bien. Parfait, mais où est le démenti ? Eh bien, il n'y en a pas vraiment.Et le communiqué officiel du studio envoyé à nos confrères de Wccftech ne semble pas non plus remettre formellement en cause le dossier. "Chez Techland, nous travaillons ensemble et grandissons ensemble, est-il indiqué. Nous sommes fiers que plusieurs de nos employés aient fait le choix de nous rejoindre depuis plusieurs années maintenant. L'article en question contient différentes opinions, aussi bien de nos salariés que de sources anonymes. Chaque avis nous importe, et nous sommes en train d'analyser scrupuleusement les sujets soulevés. En ce qui concerne Dying Light 2, le développement se poursuit et est conforme à notre planning fixé en début d'année."En revanche, le studio polonais affirme clairement qu'il restera indépendant, et qu'un rachat éventuel de Microsoft relève donc du pur fantasme. Sans doute le seul point où il n'existe aucune ambiguïté.