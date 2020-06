Dying Light 2 : le développement du jeu entre dans sa phase finale, mais Techland reste flou sur la date de sortie

Ola Sondej, avant la publication de l'article, Techland avait autorisé l'auteur du papier à échanger avec quelques développeurs de la maison, afin d'avoir un point de vue autre que celui de ses propres sources. "Malheureusement, les informations auxquelles nous avons donné accès n'ont pas toutes été relayées dans le papier", a-t-elle déploré. En clair, la situation ne serait pas aussi dramatique, même si Ola Sondej reconnaît que les équipes de Varsovie - en plus de travailler sur un jeu non annoncé - donnent un coup de main pour Dying Light 2.



Quoi qu'il en soit, le lead game designer Tymon Smektala a confirmé que le développement du titre entrait dans sa dernière phase, en se gardant bien de promettre une commercialisation en 2020. "Il y a toute une équipe qui travaille sur l'annonce de la date de sortie et chacun des éléments qui l'accompagnent, a-t-il indiqué. Je sais qu'elle veut surprendre les joueurs, je ne vais donc rien dévoiler non seulement pour eux, mais aussi pour notre communauté. La seule chose que je peux vous dire, c'est de nous faire confiance : on attaque la dernière phase de ce projet, on a besoin de votre soutien."



Dying Light 2 était chaotique, ce qui avait poussé Techland à diffuser un communiquer officiel pour calmer les choses. "Chez Techland, nous travaillons ensemble et grandissons ensemble, pouvait-on lire. Nous sommes fiers que plusieurs de nos employés aient fait le choix de nous rejoindre depuis plusieurs années maintenant. L'article en question contient différentes opinions, aussi bien de nos salariés que de sources anonymes. Chaque avis nous importe, et nous sommes en train d'analyser scrupuleusement les sujets soulevés. En ce qui concerne Dying Light 2, le développement se poursuit et est conforme à notre planning fixé en début d'année."Le studio s'est récemment entretenu avec The Escapist , ce qui lui a permis d'apporter des nouveaux éléments au dossier. D'après l'attachée de presse