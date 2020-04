Dying Light 2 : des nouvelles du jeu, les développeurs à fond sur le ray tracing

Tomasz Szatkowski. L'occlusion ambiante a gagné en stabilité spatiale et ne souffre plus des compromis liés aux autres effets qui impactent l'espace de l'écran - elle n'opère que sur ce qui est visible, c'est-à-dire que le sol sous la table n'a aucune incidence sur l'image lorsque l'on regarde au-dessus de la table."





Si le ray tracing sera incontournable sur les prochaines machines, il occupe déjà une place importante aujourd'hui. Une technologie sur laquelle Techland est revenu dans l'Official PlayStation Magazine, dans le cadre d'un papier consacré à Dying Light 2 (relayé par DSO Gaming ). "Grâce au ray tracing, lorsque le temps est ensoleillé, les ombres sont comme elles devraient être - parce qu'elles tiennent compte, entre autres, de la position du soleil dans le ciel, explique le rendering directorIl continue : "Les Dark Zones sont un élément important du jeu. C'est la raison pour laquelle nous expérimentons un second éclairage (qui est réfléchi sur les surfaces) à partir de sources artificielles (telles que la lampe torche du joueur), afin que leur exploration soit encore plus intense." Si la sortie de Dying Light 2 est toujours prévue sur PC, Xbox One et PS4, on ne serait pas étonné qu'un portage sur PS5 et Xbox Series X soit annoncé à l'avenir compte tenu des ambitions de Techland sur le plan technique."C'est le plus grand jeu que nous avons créé avec le C-Engine, indique Tomasz Szatkowski. A nos yeux, il est très important d'atteindre nos objectifs en termes de graphismes, ce qui explique pourquoi il s'agira de la première production de Techland à exploiter le ray tracing. Nous le faisons en collaboration avec NVIDIA [sur PC] et utilisons les derniers outils dans ce domaine." En dehors de ces considérations techniques, on espère apercevoir un nouveau trailer de Dying Light 2 très bientôt. Pourquoi pas lors du Summer of Gaming d'IGN , étant donné que la version digitale de l'E3 2020 n'aura pas lieu