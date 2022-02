Dying Light 2 Stay Human : 3 millions de joueurs au lanceement, Techland s'enjaille

Voilà 10 jours que Dying Light 2 est sorti sur PC et consoles et pour Techland, il est l'heure de faire les comptes. Dans un tweet publié juste avant le week-end, le studio polonais nous fait savoir que 3 millions de joueurs étaient présents pour le seul week-end de lancement, soit du 4 au 6 février 2022. S'agit-il de ventes réelles, Techland reste assez flou, mais à titre de comparaison, c'est nettement plus fort que le premier épisode qui avait mis 45 jours pour atteindre le même ratio. Attention tout de même, car les retours des joueurs depuis la sortie du titre sont globalement déceptifs, puisque le jeu récolte un user score de 5.7/10 sur Metacritic. Sont évidemment pointés du doigt les bugs nombreux, les crashs, mais aussi le frame-rate qui n'est visiblement pas à la hauteur chez certains. Techland a d'ores et déjà fait savoir travailler sur un gros patch pour corriger tous ces problèmes, sachant que le patch day one avait déjà réglé pas mal de choses. C'est un peu triste à dire, mais c'est devenu un classique en 2021/2022...