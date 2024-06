Dragon Ball Z Sparking Zero : le split screen confirmé, mais il sera limité

Dragon Ball Z Sparking Zero. Une information que nous avions eue il y a plusieurs jours au moment de notre preview hands-on, mais aussi à travers la dernière vidéo deep dive des développeurs de Spike Chunsoft. Seul hic au tableau, ce mode 2 joueurs sur canapé sera limité à un seul niveau, celui de la Salle du Temps. La raison évoquée met en cause que Sparking Zero a été pensé comme un jeu solo en offline et multijoueur en ligne. Une réponse toute faite qui cache sans doute les limites techniques du split screen, surtout en 2024 où le jeu est ultra gourmand en matière d'événements visuels. Doubler le tout sur un écran scindé en deux, c'était l'assurance de ruiner l'expérience fluidité et de gâcher la fête avec un frame-rate dans les choux. Chose qu'on comprend parfaitement, même si on sort frustré de cette annonce.



La sortie de Dragon Ball Z Sparking Zero est attendue pour le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.





C'est une feature que tout le monde attendait : le split screen à deux joueurs en local est bel et bien confirmé dans le très attendu