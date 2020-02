Dragon Ball Z Kakarot : le point sur les ventes, c'est un joli succès

Le 17 janvier dernier, Bandai Namco Entertainment a publié Dragon Ball Z Kakarot, action-RPG rempli de fan-service et retraçant la vie de notre cher Son Goku. Si son accueil critique fut assez mitigé , la réception auprès du public fut bien moins partagée avec un retour positif de la part des fidèles de la première heure, heureux du respect impressionnant dont CyberConnect2 a fait preuve.Bref, près d'un mois plus tard, l'heure est venue de faire le bilan :. Pour ainsi dire,, à la fois en versions physiques et dématérialisées.La franchise Dragon Ball reste donc un classique indémodable et intemporel. Chapeau bas.