Dragon Ball Z Kakarot : l'aspect RPG expliqué minutieusement en vidéo

Bien plus qu'un gros jeu de baston, Dragon Ball Z Kakarot s'en ira également voguer sur les terrains de l'open world et même du RPG : ainsi, cette aventure qui contera le périple de notre cher Son Goku exigera une véritable progression, faisable grâce aux points d'expérience accumulés et autres joyeusetés.Bandai Namco vient justement nous expliquer tous les rouages du level-up dans cette vidéo claire, nette et précise de trois minutes trente : une séquence idéale pour se mettre en route vers la sortie du jeu final, prévue le 17 janvier 2020 sur PS4 et Xbox One.