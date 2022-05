Dr Strange 2 : Tom Cruise Iron Man était bien prévu au départ, Marvel dévoile les raisons de son annulation

Voilà maintenant une semaine pile poil que Dr Strange in the Multiverse of Madness est sorti au cinéma. Le film est un véritable carton au box office, réalisant même le 11ème meilleur démarrage de tous les temps et le 5ème pour un film du MCU, après évidemment Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Spider-Man No Way Home et Captain Marvel. En France, ce Dr Strange 2 a déjà cumulé plus de 1.5 million d'entrées après son premier week-end d'exploitation et on imagine que le succès devrait perdurer encore quelques semaines. Ce lancement tonitruant rappelle bien évidemment celui de Spider-Man No Way Home qui était le premier film à explorer le Multiverse, un thème qui semble être la nouvelle clef du succès du MCU, puisqu'il peut désormais intégrer de nombreux caméos. Il s'agit en effet d'une mécanique scénaristique héritée des comic-books et qui permet de réaliser les choses les plus folles, voire les plus inconcevables, comme faire revivre des héros morts, ou proposer des variants avec des acteurs différents par exemple.









Justement, concernant Dr Strange in the Multiverse of Madness, de nombreuses rumeurs et autres théories avaient anticipé l'arrivée d'acteurs connus dans des rôles inattendus quelques mois avant la sortie du film. Patrick Stewart dans le rôle du Professeur Xavier par exemple, Lashana Lynch en tant que variant de Captain Marvel, John Krazinski dans le rôle de Reed Richards, soit Mr Fantastique, mais aussi un certain Tom Cruise qui enfilerait l'armure d'un nouvel Iron Man, la version Superior. De nombreux indices laissaient penser que l'acteur américain de 59 ans pourrait reprendre le rôle, puisque ce dernier avait été sollicité en 2008 pour devenir le Tony Stark du MCU bien avant que le choix ne se porte sur Robert Downey Jr. Si au final, Tom Cruise ne figure pas dans Dr Strange in the Multiverse of Madness, son nom a pourtant été évoqué en interne chez Marvel Studios, avec même une tentative d'engager l'acteur. C'est Michael Waldron, scénariste de Dr Strange 2, qui a vendu la mèche au magazine Rolling Stone en avouant que Tom Cruise était bel et bien prévu au casting, mais que de nombreux obstacles ont empêché la star de Mission Impossible de faire partie du film, et donc du MCU.

Oui, c'était totalement prévu. Je précise quand même qu'on n'a pas tourné avec Tom Cruise et qu'il n'y a aucune image de lui dans le film. Mais j'aime l'acteur, et à un moment donné, j'ai demandé à Kevin Feige s'il était possible d'avoir Tom Cruise en Iron Man. Je me souviens avoir lu ça dans "Ain't It Cool News" à l'époque, que Tom Cruise allait être Iron Man. Mais Kevin Feige m'a répondu qu'il était malheureusement occupé à tourner Mission Impossible 7 et 8.





Histoire d'aller plus loin dans la conversation, le journaliste de Rolling Stone a demandé si quelqu'un de chez Marvel Studios a pris au moins le temps de contacter Tom Cruise pour lui proposer l'opportunité, mais que malheureusement, rien n'a été envisagé en raison de son indisponibilité. Il faut en effet rappeler que Tom Cruise endosse le rôle d'acteur et de producteur sur Mission Impossible 7 & 8, sachant qu'il a un oeil sur d'autres aspects de son dyptique. Une implication totale qui a donc refroidi Marvel Studios à l'idée de lui proposer sérieusement le rôle. Mais comme chacun sait, rien n'est figé, et avec cette idée du Multiverse qui a été exploité, rien ne nous dit que Tom Cruise ne serait pas approché pour un autre film. Rien n'est impossible chez Marvel...