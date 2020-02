DOOM Eternal : une tonne de DLC et d'updates prévus, le sang continuera de couler

Honnêtement, la demande est très forte. Nous voyons des centaines de milliers de personnescontinuer de jouer à DOOM 2016 et nous n'avons rien su leur proposer de plus. Ils ont demandé des DLC, d'autres manières de jouer, mais nous nous sommes embarqués dans le développement de DOOM Eternal et nous n'avons pu leur fournir quoique ce soit.



Je suis donc très excité à propos de certaines choses comme Master Levels et les DLC que nous avons : de nouveaux challenges que nous offrirons tous les mois ou semaines, le suivi du mode Battle, l'ajout du mode Invasion... Nous avons tellement à apporter après le lancement et, enfin, donner vraiment aux joueurs ce qu'ils demandent.





La sortie de DOOM Eternal se rapproche, l'Enfer et ses innombrables démons nous attendent et, nous, à la rédaction, il ne nous reste plus qu'à sortir notre fusil à double canon pour tirer dans le tas. Comprenez par là que l'on est particulièrement chaud et que l'on boit chaque nouvelle bribe d'information à l'égard du jeu d'id Software : celle d'aujourd'hui nous provient du producteur exécutif Marty Stratton qui s'est, récemment, entretenu avec l'Official Xbox Magazine. Bonne nouvelle, DOOM Eternal optera pour un suivi conséquent et sur la durée, au total contraire de son prédécesseur.

Du moment que l'expérience de DOOM Eternal est suffisamment complète dès son arrivée sur le marché, on ne peut qu'approuver la décision d'id Software. Rappelons que le titre débarquera le 20 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et même plus tard sur Stadia.