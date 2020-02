DOOM Eternal : le mode multijoueur s'illustre avec une vidéo de gameplay impitoyable

Toujours dans le cadre de son programme IGN First, le site anglophone publie en exclusivité une très jolie vidéo de DOOM Eternal : cette fois-ci, il s'agit de son mode Battle, aka "le multijoueur qui éclabousse". Pour rappel, le principe est asymétrique avec du 2V1, deux démons contre un doomslayer. Un carnage équilibré qui promet de longues heures de duel.Rappelons que contrairement à son prédécesseur, DOOM Eternal disposera d'un suivi conséquent par id Software : les développeurs nous promettent ainsi des DLC, des mises à jour hebdomadaires, mensuelles et un tas d'optimisations, que ce soit pour le solo comme pour le multijoueur. Ça promet.Rendez-vous le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (et un peu plus tard sur Switch). Ce même jour sortira aussi Animal Crossing New Horizons. On vous laisse choisir.