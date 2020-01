DOOM Eternal : une grosse salve d'images furieuses comme on les aime

Lors de l'annonce de son report en fin d'année dernière, id Software nous a fait pleurer à chaudes larmes : DOOM Eternal nous fait terriblement envie et toutes nos sessions de jeu nous ont clairement conforté dans nos idées. Heureusement, la date fatidique de la sortie du jeu se rapproche furieusement et d'ailleurs, nous avons été invités par Bethesda pour y jouer de nouveau (notre avis, disponible à cette adresse , vient d'ailleurs de sortir tout à l'heure).Bref, dire que l'on est méga-chaud pour DOOM Eternal est un euphémisme : en attendant sa sortie définitive sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 20 mars prochain, les développeurs nous fournissent une nouvelle galerie d'images somptueuses que vous pouvez retrouver ci-dessous. Franchement, si ça ne vous donne pas envie de prendre la sulfateuse pour éclater tous ces abominations, on ne peut plus rien pour vous.