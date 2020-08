DOOM Eternal : un trailer bourrin pour présenter les filtres, la violence fashion

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'id Software est aux petits soins concernant son précieux DOOM Eternal : sorti en mars dernier, le grandiose FPS s'est vu octroyé de nombreuses mises à jour, apportant soit des corrections soit du véritable contenu supplémentaire. En attendant l'extension The Ancient Gods qui ne devrait pas tarder à se dévoiler concrètement , le studio nous gratifie d'une nouvelle update, cette fois-ci centrée sur... les filtres.Purement visuels, ces bonus que l'on pourrait presque qualifier de cosmétiques existent depuis la nuit des temps dans le jeu vidéo : ainsi, on pourra appliquer de nombreux modes touchant aux effets et aux couleurs, allant du classique noir et blanc au rétro, en passant par l'effet VHS ou "cinematic". Il devrait y en avoir pour tous les goûts et histoire de vous donner un aperçu, Bethesda vient tout juste d'en publier un trailer (sanglant à souhait, évidemment).La mise à jour est disponible dès maintenant : il ne vous reste donc plus qu'à la télécharger et en profiter. La vie est si simple, parfois.