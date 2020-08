DOOM Eternal : première vidéo énervée pour l'extension The Ancient Gods

Après avoir dévoilé de premiers artworks il y a quelques mois, id Software semble enfin prêt à surenchérir au sujet de la fameuse extension de DOOM Eternal : celle-ci se nommera donc The Ancient Gods et son premier épisode vient tout juste de s'exhiber à travers un premier trailer musclé teinté de mysticisme.Sans que l'on sache encore trop de quoi parlera ce premier DLC pour la campagne solo, on y retrouvera en tout cas de bons vieux démons (visiblement boostés par un étrange pouvoir à l'aura bleue) et autres ennemis Maykr : on croise les doigts pour y voir de nouveaux adversaires, de nouvelles capacités et de nouvelles armes afin de densifier ces futurs affrontements sanglants.Autre information importante : le trailer complet de cette première partie de The Ancient Gods sera diffusé le 27 août à 20h, heure française. On espère y dénicher d'autres détails croustillants.