DOOM Eternal : privé d'une main, un joueur handicapé termine le jeu avec l'Xbox Adaptive Controller

Disabled gamer in the FB group just beat DOOM Eternal on HMP with an adaptive controller!



👑 Look at who the first comment is from 👑 pic.twitter.com/gk0S0Nb6iz — Elon DUSK (@DaveOshry) 2 avril 2020

Le moins que l'on puisse dire, c'est que DOOM Eternal est un fast-FPS particulièrement exigeant mais aux mécaniques merveilleusement bien huilées, ce qui en fait de loin l'un des jeux les plus savoureux de cette année 2020 (et elle ne fait que commencer). Et les retours dithyrambiques sur le titre ont visiblement motivé un joueur handicapé, privée de sa main droite, à ne reculer devant rien en incarnant le doom guy... depuis l'Xbox Adaptive Controller. Objet malin entièrement conçu par Microsoft - et d'ailleurs récompensé pour son efficacité - à destination des personnes invalides, celui-ci peut être reconfiguré au bon vouloir de son acquéreur : en l'occurrence, notre gamer joue en partie à DOOM Eternal avec ses pieds... et l'a carrément terminé.Heureux de son succès et postant la preuve sur le groupe Facebook du jeu, il s'est même fait remarquer par Hugo Martin, creative director d'id Software, le qualifiant alors de "véritable slayer". Désormais, le joueur compte s'atteler à mode Cauchemar : "ça risque de prendre du temps mais je dois le faire, pour la science", déclare-t-il toujours sur Facebook. Chapeau l'artiste et l'on te souhaite bien la meilleure des réussites.