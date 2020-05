DOOM Eternal : un fat trailer qui met en avant les citations de la presse

Sorti le 20 mars dernier, au tout début du confinement, DOOM Eternal fait sans doute partie des jeux les plus marquant de cette année. Grandement salué par la presse, adulé par les joueurs qui ont découvert une suite encore plus complète et nerveuse, le titre d'id Software a droit aujourd'hui à un Accolade Trailer, en d'autres termes une vidéo avec les meilleures citations de la presse. Tout le monde y passe, de la presse spécialisée à la presse mainstream, chacun y va de sa petite punchline soigneusement sélectionnée par la section marketing de Bethesda Softworks France. Bien entendu, en parcourant la vidéo, vous verrez le nom de JEUXACTU apparaître par deux fois, même si il est vrai, on aurait adoré être à la place de la citation de Konbini, sans doute la mieux amenée et la mieux placée. Vous pouvez autrement retrouvé notre test complet de DOOM Eternal juste ici.