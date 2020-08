DOOM Eternal : l'extension The Ancient Gods accouche d'un premier trailer brutalement épique

Si l'excellent DOOM Eternal ne vous avait pas encore rassasié, alors vous serez heureux d'apprendre que les talentueux petits gars d'id Software ont prévu une véritable extension de gros calibre : nommée The Ancient Gods, celle-ci opposera une nouvelle fois notre terrible (mais jouissif) slayer à de nouvelles menaces, à la fois issues des Enfers et des peuples Maykr. Et, justement, cette campagne additionnelle vient tout juste de se présenter en cette soirée d'ouverture de la gamescom 2020 avec un premier trailer cinglant !On pourra ainsi visiter une base marine sous la pluie battante, des paysages presque idylliques et d'autres beaucoup plus sombres avec, toujours, ce sens du gigantisme et de l'opposition unique. Bref, ça s'annonce plutôt bien et au passage, sachez que cette première partie - oui, une seconde est prévue par la suite - débarquera le 20 octobre prochain. Le prix de ce DLC n'est en revanche pas encore connu.