DOOM Eternal : la version Switch sera solide, la date de sortie dévoilée prochainement

Marty Stratton et Hugo Martin d'Id Software se confient justement à son sujet dans les colonnes de Game Reactor : la date de sortie devrait être dévoilée prochainement et, de manière générale, cette mouture devrait donner de ses nouvelles dans peu de temps.



Les Américains en profitent également pour affirmer leur confiance envers Panic Button, le studio chargé de cette version Switch : c'est notamment cette même équipe qui avait réalisé porté DOOM 2016 sur la console nomade de Big N - une édition remarquée pour avoir gardé les sensations quasi-intactes malgré les capacités de la machine - et, fort de son expérience, DOOM Eternal devrait se proposer comme "une expérience complète". En d'autres termes, id Software garantit une aventure à la hauteur des attentes sur Switch et c'est bien tout ce que l'on voulait entendre.





Si DOOM Eternal a déjà imposé sa merveilleuse brutalité il y a des mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il ne faudrait pas oublier que le redoutable slayer doit encore se proposer sur Switch. Malheureusement pour les aficionados de Nintendo, le portage se fait discret mais aujourd'hui,