DOOM Eternal : "c'est le meilleur jeu que nous ayons jamais fait", annonce un développeur

DOOM Eternal est le meilleur jeu que nous ayons jamais fait. Il est brillant. Je suis tellement impatient que tout le monde puisse y jouer. Il est merveilleusement fluide. Les combats sont doux comme de la soie. L'idTech7 permet tellement de détails géométriques. La qualité d'image est folle ! Soyez prêts !

Repoussé au mois de mars, DOOM Eternal fait décidément des envieux. En fait, cela va même plus loin que ça puisque les propres programmeurs d'id Software, le studio iconique derrière le développement du jeu, s'avèrent admiratifs de leurs travaux : Billy Khan, Lead Engine Programmer de la firme américaine, vient effectivement de faire une déclaration pleine d'entrain sur Twitter . Jugez plutôt.En voilà un, de développeur motivé. À vrai dire, ce que l'on a pu jouer du titre, on a aussi tendance à penser plus ou moins les mêmes choses. Rendez-vous le 20 mars 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch !D'ailleurs, vous avez-vu le tout nouveau trailer ?