DOOM Eternal : c'est ni plus ni moins que le meilleur démarrage de toute la série

S'il y a bien un pour lequel nous souhaitons tout le succès possible, c'est DOOM Eternal. Le nouveau FPS brillant d'id Software nous a tapé dans l'œil - on explique d'ailleurs pourquoi ici , et dans la précision - pour ses innombrables bonnes idées et c'est donc avec impatience que l'on attend ses premières retombées financières.À défaut de nous donner des chiffres concrets, Bethesda semble tout de même avoir du mal à cacher sa joie et nous informe aujourd'hui que le jeu a le meilleur démarrage de... toute la saga. Histoire du surenchérir, DOOM Eternal a réalisé deux fois les scores de ventes du DOOM de 2016 (on parle toujours du lancement, bien entendu) et s'est même hissé en haut du podium dans les charts Steam de la semaine.Cumulez à cela une fréquentation très élevée pour la version PC et audience sur Twitch massive et vous obtenez sans aucun doute possible l'un des plus gros hits de ce début d'année 2020. Balaise.