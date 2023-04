Donjons & Dragons : on a rencontré les acteurs et les réalisateurs du film, ils répondent à nos questions

C'est aujourd'hui que sort Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs, et à cette occasion, nous avons décidé de vous partager notre journée en compagnie de l'ensemble du casting (acteurs comme réalisateurs) qui sont venus à Paris le 12 avril dernier pour la promotion du film. En plus d'une avant-première à guichets fermés pour faire découvrir le long-métrage un mois avant sa sortie (nous avions vu le film pour notre part en février dernier), nous avons eu l'opportunité d'interviewer quelques uns des membres de cette équipe délirante. Entre Chris Pine qui a vu le film 5 ou 6 fois depuis le début de la promotion, lui qui n'aime pas regarder ses films habituellement, Hugh Grant qui ne pensait pas que la péloche allait plaire ni aux fans de D&D ni au grand public (sympa la confiance lol), Sophia Lillis qui se met à troller Justice Smith à chacune de ses interventions et les réalisateurs John Francis Daley, Jonathan Goldstein qui ne manquent pas d'auto-dérision, tout en restant concentré sur nos questions, ces différentes interviews devraient vous permettre d'en savoir davantage sur ce qui est sans doute l'une des plus belles surprises de cette année, en matière de blockbuster. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux bandes-annonces...