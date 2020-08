DiRT 5 : le jeu de course révèle ses configs PC, faîtes chauffer le moteur

Depuis son annonce, DiRT 5 est un jeu qui nous fait décidément de l'œil : ses courses tonitruantes, sa plastique léchée et sa direction artistique acidulée présagent une expérience boueuse alléchante. Et si le jeu se proposera également sur PlayStation 5 et Xbox Series en plus de la PS4 et la Xbox One, une version PC est évidemment à l'ordre du jour : c'est justement elle qui nous intéresse aujourd'hui puisque l'on en connait désormais les configurations minimale et recommandée. Alors, avez-vous de quoi faire rutiler les bolides ?



CONFIGURATION MINIMALE

OS : Windows 10

Windows 10 Processeur : AMD FX 4300 / Intel Core i3-2130

AMD FX 4300 / Intel Core i3-2130 Carte graphique : AMD RX 480 / Nvidia GTX 970 (DirectX 12)

AMD RX 480 / Nvidia GTX 970 (DirectX 12) RAM : 8 Go

8 Go Son : Compatible DirectX

Compatible DirectX Disque dur : 60 Go

CONFIGURATION RECOMMANDÉE