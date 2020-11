DiRT 5 : le jeu débarque aujourd'hui sur PS5, un trailer de lancement pour fêter ça

GameOnDaily.

"J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils voulaient prendre Dirt 5 sur PS5 pour le retour haptique, a-t-il affirmé à nos confrères deC'est vraiment intéressant pour moi parce que j'ai vu beaucoup de personnes, avec qui je traîne sur divers forums et sur le Discord de DiRT 5, dire qu'ils aiment vraiment les vibrations haptiques de la PS5. Sauf que nous ne sommes pas satisfaits, nous allons donc les revoir même si je n'ai vu personne s'en plaindre sur le jeu. On va donc y retourner et les refaire."Une déclaration qui devrait certainement faire plaisir à ceux qui estiment que, pour l'instant, le potentiel de la manette est loin d'etre exploité au maximum.