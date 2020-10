DiRT 5 : du gameplay sur Xbox Series X, du gros son de Sebastian dans les oreilles

"





Robert Karp, le directeur du développement du jeu. Pour mémoire, DiRT 5 est prévu pour le 6 novembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S, et pas avant le 19 novembre sur PS5.

DiRT 5 se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Codemasters. L'occasion pour le studio britannique de mettre en avant la version Xbox Series X qui, on le rappelle, sera totalement gratuite si l'on achète le jeu sur Xbox One - merci le Smart Delivery. Dans le communiqué, on nous rappelle que les temps de chargement seront plus rapides, que le contrôle des véhicules sera top, et que le framerate pourra atteindre les 120fps.Avec le mode carrière dont Troy Baker et Nolan North doublent les personnages principaux, ainsi que les modes Playgrounds, Arcade et le retour du mode multijoueur en écran scindé, DIRT 5 propose une grande variété de gameplay et s’adapte à tous les fans de jeux de course", glisse