DiRT 5 : un trailer de lancement qui déménage, faîtes rugir les moteurs

Le moins que l'on puisse dire, c'est que DiRT 5 a fait en sorte de se faire remarquer. À grands coups de trailer en 4K/60FPS, majoritairement sur la puissante et prometteuse Xbox Series X, le jeu de rallye de Codemasters s'apprête enfin à démarrer sur une foule de plateformes. Et vous connaissez la musique : à chaque sortie son trailer de lancement. C'est la règle, et l'éditeur l'a respecté.Du coup, voici une bande-annonce finale qui devrait mettre l'eau à la bouche de tous les amateurs de boue, de gymkana, de courses déjantées et autres OST qui défouraillent : le titre s'annonce franchement dynamique, fun et, forcément, plutôt alléchant. On se donne donc rendez-vous tout d'abord le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One tandis que la version Xbox Series X/S débarquera le 12 novembre puis celle PS5 le 19.