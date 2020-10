We're excited to confirm that #DIRT5 will launch on @PlayStation 5 from 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟮!



🖐️ Cross-gen online with PS4 players

🖐️ 4K and 120fps options

🖐️ Faster loading

🖐️ FREE upgrade from PS4

🖐️ DualSense haptic feedback and adaptive triggers



Codemasters s'est fendu d'un tweet pour apporter quelques précisions sur la version PS5 de DiRT 5. Tout en confirmant la sortie du jeu pour le 19 novembre prochain (le 12 novembre aux Etats-Unis et au Japon), le studio britannique promet du 4K 120fps, des temps de chargement plus rapides, une qualité graphique au niveau, ainsi qu'une prise en compte des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la DualSense. Naturellement, une mise à jour permettra de basculer gratuitement vers la next-gen si l'on dispose déjà de DiRT 5 sur PS4, sachant que la progression ne pourra pas être totalement conservée - seules les créations du mode "Playgrounds" feront le voyage. Enfin, en ligne, les possesseurs de PS4 et de PS5 auront la possibilité de jouer ensemble.Rappelons que DiRT 5 est aussi attendu sur Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre, sur PS4, Xbox One et PC le 6 novembre, et sur Stadia en 2021.