DiRT 5 : un nouveau trailer pour montrer que la presse est sous le charme

Vous l'avez sans doute constaté comme nous : ces derniers temps, l'actualité vidéoludique est on ne peut plus dense, notamment avec la sortie des consoles next-gen. Du coup, ça part un peu dans tous les sens au niveau des tests, et même si les principaux sont en ligne, il en reste encore un certain nombre à faire. Par exemple, c'est le cas de DiRT 5 que Damien ponce actuellement ; il rendra bientôt son verdict, promis. En attendant, on vous invite à jeter un oeil à la courte vidéo mise en ligne par Codemasters.Le studio britannique a tout simplement souhaité montrer que la presse était sous le charme de son nouveau jeu de course, et que sa moyenne Metacritic (81 et des poussières à l'heure où nous écrivons ces lignes) était justifiée. On rappelle que le jeu est disponible non seulement sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X et Xbox Series S, mais qu'il arrivera également ce jeudi 19 novembre sur PS5, et pas avant 2021 sur Stadia.