DiRT 5 : le jeu s'offre une virée en Italie, le rallycross à l'honneur

" On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en rappelant que DiRT 5 sortira le 6 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, le 10 novembre sur Xbox Series X/S, et le 19 novembre sur PS5.

DiRT 5 revient sur le devant de la scène vidéoludique par le biais d'un trailer de gameplay généreusement offert par Codemasters. Aujourd'hui, le studio britannique souhaite attirer notre attention sur le rallycross, l'une des différentes épreuves que comprendra le jeu. Par ailleurs, on apprend que l'Italie fera partie des destinations où l'on pourra faire crisser les pneus. "L’Italie est une destination parfaite pour faire la course, explique le directeur du développement Robert Karp. Avec des routes sinueuses qui traversent des carrières et passent sous les magnifiques ponts Ponti di Vara. Ce circuit sera un vrai défi pour les joueurs, mais surtout une expérience incroyable qu’ils vont adorer !Le fait d’avoir les voitures officielles du Championnat du monde de Rallycross est un atout inconsidérable, pas seulement pour leur agilité et leur rapidité sur le circuit, mais également pour leur design soigné.