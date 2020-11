DiRT 5 : la version PS5 s'exhibe dans une longue vidéo prometteuse

Après s'est exhibé de nombreuses semaines à travers moult vidéos sur Xbox Series X, DiRT 5 semble enfin décidé à montrer sa version PlayStation 5 : pour ce faire, Codemasters diffuse une jolie vidéo de cinq minutes passant en revue toutes les spécificités de la nouvelle bête de Sony. Tout particulièrement, le jeu usera des capacités de la DualSense, vibrations haptiques et gâchettes résistantes à l'appui, en plus d'une fluidité à toute épreuve et de performances robustes : parce que les images valent parfois mieux que les mots, nous vous laissons donc sur la présentation en question et n'oubliez pas, DiRT 5 sortira le 19 novembre prochain sur PS5.