DiRT 5 : 15min gameplay en 4K / 60FPS sur Xbox Series X, du drift sur la glace

DiRT 5 fait certainement partie des jeux qui n'hésitent pas la moindre seconde à s'exhiber dans sa version next-gen. Après du gameplay à foison, le jeu de rallye (et pas que) s'affiche aujourd'hui une nouvelle fois sur Xbox Series X, plateforme pour laquelle il sera précisément optimisé, par le biais du média GameSpot : en l'occurrence, nous avons ainsi droit à des séquences sur glace en plein New-York, de la terre en Norvège ou une course endiablée sur poudreuse... soit un bel aperçu de ce qui vous attendra dans le jeu final, prévu le 16 octobre 2020 sur la machine de Microsoft, mais aussi sur PC, Xbox One, PS5, PS4 et Google Stadia. Comme ça, il y en aura pour tout le monde.