Destiny 2 : un teaser vidéo pour la nouvelle extension, rendez-vous le 9 juin

Décidément fait pour durer, Destiny 2 franchira bientôt un nouveau cap dans son histoire : l'arrivée d'une toute nouvelle extension. Huit mois après Le Bastion des Ombres, le FPS gargantuesque de Bungie s'apprête donc à lever le voile sur ce DLC de grande ampleur - le cinquième depuis la sortie du jeu - et nous donne, pour cela, rendez-vous le 9 juin à 18h. Notons qu'à cette même date, la Saison 11 ouvrira justement ses portes.En guise d'apéritif, le studio américain vient de livrer un bref mais magnifique teaser vidéo sur Instagram , nous amenant alors sur un premier indice de taille : Europa. Le satellite de Jupiter pourrait bien être le cadre principal de ce contenu additionnel mais l'on attendra sagement la date fatidique pour avoir plus de détails. En espérant, bien sûr, que la présentation ne soit pas repoussée à cause du conflit civil américain qui a déjà bousculé les plans de Sony pour sa PS5 d'Activision pour la Saison 4 de Call of Duty Modern Warfare ou d'Electronic Arts pour la présentation du nouveau Madden NFL...