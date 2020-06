Call of Duty Modern Warfare : la Saison 4 repoussée, "ce n'est pas le moment" déclare Activision

Bien que nous ayons hâte de jouer aux nouvelles saisons de Call of Duty Modern Warfare, Warzone et Mobile, actuellement, ce n'est pas le moment. Nous décalons les dates de la Saison 4 de Modern Warfare et de la Saison 7 de Call of Duty Mobile. C'est désormais l'heure pour ceux qui prennent la parole pour l'égalité, la justice et le changement de se faire voir et de se faire entendre.

Les émeutes qui prennent actuellement place aux États-Unis d'Amérique ont décidément une portée internationale et tout à fait culturelle, au point de bousculer différentes industries dont celle du jeu vidéo. Electronic Arts a ainsi repoussé sa présentation de Madden NFL 21 et Sony son show très attendu consacré à la PS5 , tous les deux pour une raison similaire : il faut laisser de l'espace à ceux qui ont besoin de se faire entendre pour défendre une cause noble. Aujourd'hui, au tour d'un autre grand acteur d'adopter une démarche réciproque, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Activision., initialement prévues aujourd'hui, et s'explique d'ailleurs dans un communiqué :Très populaire, le tweet , à l'heure où nous écrivons ces lignes, a été liké presque soixante mille fois. Pour le moment, ni Activision ni Infinity Ward ne s'est prononcé sur une éventuelle fenêtre de sortie : il faudra sans doute attendre que la situation revienne à la normale.