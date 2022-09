Call of Duty Warzone Mobile : les premiers détails émergent dans ce trailer

Si Call of Duty Mobile est disponible depuis 2019, Warzone Mobile se fait quant à lui attendre depuis bien trop longtemps. Mais la patience des joueurs commence à être récompensée, puisque le tout premier trailer du jeu est disponible depuis aujourd'hui. S'il ne présente hélas aucune réelle image de gameplay, les séquences affichées nous permettent tout de même de reconnaître Simon "Ghost" Riley, John Price, le Goulag et tout un tas d'actions typiques du Battle Royale vedette d'Activision. Les déclarations d'intention textuelles qui rythment la bande-annonce ("plus de joueurs", "plus authentique", "plus connecté") font quant à elles référence au fait que Warzone Mobile accueillera 120 joueurs simultanément, a été pensé spécifiquement pour les plateformes mobiles Android et iOS, et proposera des fonctionnalités sociales partagées avec Modern Warfare II et Warzone 2.0. Le free-to-play développé conjointement par Activision Shangai Studio, Beenox, Digital Legends et Solid State Studios sera-t-il à la hauteur des autres jeux de la franchise ? Réponse en 2023 !