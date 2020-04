Call of Duty Mobile : la Saison 5 est là, nouvelles maps, modes et robots au programme

• Le Passe de Combat Légion d’Acier, incluant notamment : David Mason et des armes issues du thème Légion d’Acier L’arme GKS dans le Passe de Combat gratuit

• Nouvelle saison classée avec de nouvelles récompenses Arme épique Man-o-War et Personnage épique Ruin

• Nouveaux modes de jeu Multi à durée limitée Jeu d’armes en équipe (Jeu d’armes et Match à Mort par équipe) Confrontation 2v2

• Nouvelle carte multijoueur: Meltdown





• Mises à jour du mode Battle Royale Mode Combat 20 v 20 en vue à la première personne

• Nouveau Scorestreak - Shock RC (disponible dans les paliers gratuits du Passe de Combat)





• Nouveaux packs désormais disponibles dans la boutique





• Diverses mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay







Succès retentissant sur les plateformes iOS et Android, Activision ne compte pas délaisser Call of Duty Mobile de sitôt et ce malgré l'écrasante ascension de Modern Warfare et de son battle royale Warzone : l'application vient justement de lancer sa Saison 5 et celle-ci comprend une foule de nouveaux contenus pour s'occuper les prochaines semaines.Sous-nommée Légion d'Acier - et pour cause, les robots sont largement mis en avant - l'événement intégrera un nouveau season pass, des modes de jeux inédits, une map exclusive et des optimisations dans tous les sens. Sans plus attendre, voici les ajouts de cette cinquième saison, directement empruntés au communiqué de presse officiel.