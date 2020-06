Call of Duty Mobile : la saison 7 est là avec une tonne de nouveautés

AJOUTS DE LA SAISON 7

Deux nouvelles cartes Multijoueur : Tunisie et Goulag

Deux nouveaux modes de jeu : Gunfight (tiré du mode Escarmouche de Modern Warfare) et Attaque des morts-vivants

Un nouveau Scorestreak multijoueur : la Frappe à dispersion

Sept nouvelles zones pour le battle royale (le marché noir, le port, le sanatorium, etc.)

Un nouveau boss dans le battle royale : le Boucher

Une nouvelle classe BR dans le battle royale : Smoke Bomber

Un nouveau véhicule dans le batte royale : le Tank

Un nouveau Passe de Combat - Saison 7: RadioActive Agent

De nouveaux personnages (Ghost-Hazmat et Kreuger-Alchemist)

De nouvelles armes et objets

Des événements : Secteur rayonné

Des défis saisonniers

Nouvelles récompenses

Mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay.



Enfin, notez qu'une deuxième chance pour participer au Call of Duty: Mobile World Championship 2020 sera donnée : il faudra participer au tournoi de la phase 1, les inscriptions pour la phase 2 commenceront elles en juin.

Particulièrement réussi de base, Call of Duty Mobile nous fait l'excellente surprise de s'améliorer encore au fil des mois : Activision annonce alors le commencement de la Saison 7 et le moins que l'on puisse dire, c'est que les développeurs ont été généreux avec un tonne d'ajouts et d'optimisations.C'est tout d'abord le mode battle royale qui retient l'attention puisque l'on nous déclare un agrandissement de la carte d'environ... 50% ! C'est énorme, oui, et cela comprend sept nouvelles zones, un nouveau véhicule ou encore un nouveau boss. Le multijoueur plus "traditionnel" n'est pas en reste non plus avec deux nouvelles maps - le Goulag de Modern Warfare et Tunisie - trois modes de jeu supplémentaires et un scorestreak inédit. Saupoudrez le tout d'un nouveau Pass de Combat, de défis saisonniers en grand nombre, de nouvelles récompenses et une mise à jour de l'interface, et vous obtenez de longues et belles heures de jeu devant vous.