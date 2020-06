Destiny 2 : trailer, gameplay, infos et collector, l'extension "Au delà de la Lumière" se dévoile

la Kall des Ténèbres déchue, sera l'antagoniste de cette aventure épique.

l'établissement BrayTech de l'Âge d'or aux confins de la glace elle-même, Au-delà de la Lumière proposera une nouvelle compétence : Stase. Il s'agit là d'une ressource directement issue des Ténèbres qui permettra d'invoquer des supers épiques, et ce de manière différente en fonction de la classe de votre personnage.





Destiny 2 Au-delà de la Lumière Édition Deluxe

Extension Destiny 2 : Au-delà de la Lumière + Un an de contenu saisonnier (4 saisons au total)

Avec précommande : Coque givrée exotique de spectre et emblème légendaire

Interaction exotique "On ne bouge plus !"

Fusil à impulsion exotique "Trop long à expliquer" avec catalyseur exotique et ornement

Passereau exotique "Tout autre ciel"



Au-delà de la Lumière - Édition Digitale Deluxe (code numérique uniquement)

Réplique d'Éclat des Ténèbres lumineuse

Sac d'explorateur d'Europe

Flasque exploration d'Europe

Journal de bord mystérieux

Et d'autres découvertes provenant d'Europe



Destiny 2 Au-delà de la Lumière Édition Collector

Depuis que Bungie ne travaille plus avec Activision, le sort de Destiny a pris une toute autre tournure : ne vous attendez pas à un troisième volet d'aussitôt puisque le studio a confirmé vouloir entretenir son bébé sur la durée, saisons comme extensions à l'appui. Justement, la firme vient de dessiner le futur proche du FPS en dévoilant "Au-delà de la Lumière" ("Beyond Light" dans la langue de Shakespeare), le prochain DLC majeur qui risque bien d'occuper la communauté de très longues heures durant : celui-ci emmènera nos chers Gardiens sur Europe, la lune glacée de Jupiter, et lèvera le mystère sur les pyramides et la sombre menace qu'elles renferment. Vigris,Au-delà d'un nouveau terrain de jeu gigantesque qui s'étendra deBien évidemment, un tout nouveau Raid sera également de la partie : composé de dix Gardiens, celui-ci s'axera sur l'intrigante Crypte de la pierre enfouie, abritant de nombreuses récompenses.Bungie devrait dévoiler de nombreuses autres informations cet été : notez que l'extension arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 22 septembre 2020.Histoire de marquer le coup, Bungie a non seulement dévoilé un trailer en CGI et des extraits de gameplay (les deux étant compilés dans la vidéo ci-dessus) mais également une édition Deluxe et Collector qu'il sera possible d'acquérir depuis le Bungie Store. Voici leur contenu.