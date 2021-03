Demon Slayer : le ténébreux Giyu Tomioka pourfend les démons avec détermination

l a appris à faire le souffle de concentration totale à n'importe quel moment, ce qui lui permet d'augmenter sa force, sa vitesse et son endurance. Il connaît toutes les techniques du Souffle de l'Eau et a développé une forme supplémentaire à lui. On vous laisse en spectateur de ce trailer de gameplay. La sortie de Demon Slayer est attendue pour cette année sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.





Si le jeu vidéo Demon Slayer de CyberConnect2 a bel et bien été officialisé pour l'Europe via Bandai Namco Entertainment, c'est du côté du Japon qu'il faut aller fouiner pour avoir des nouvelles de l'adaptation vidéoludique. Le studio de Fukuoka poursuit d'ailleurs la présentation des différents personnages qui intègreront le roster de lancement, avec cette fois-ci un focus sur Giyu Tomioka. Considéré comme étant l'un des combattants les plus puissants de la série, c'est aussi celui qui reste le plus impassible de tous, même lorsqu'il est amené à perdre son bras face à Muzan Kibutsuji. Membre des Piliers de l'Eau, i