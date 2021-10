Demon Slayer : la Saison 1 et Le Train de l'Infini seront traités dans le mode Aventure, trailer

Mine de rien, on est à quelques semaines de la sortie de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles, prévu le 15 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Pas étonnant de voir que la campagne promotionnelle en occident s'accélère, et de voir débarquer un nouveau gros trailer. Celui est là pour mettre en avant le mode Aventure (ou Histoire) qui sera là pour contenter les joueurs entre deux Versus. Comme on pouvait l'imaginer, c'est la Saison 1 qui sera traité dans ce premier jeu vidéo Demon Slayer, mais il semblerait qu'on ait la surprise d'avoir aussi le film Le Train de l'Infini qui aura également une place dans le scénario. Pas étonnant quand on sait à quel point le film fut un carton planétaire, notamment au Japon où il a pété tous les records. A noter pour finir que les version PC, PS5 et Xbox Series bénéficieront d'une framerate à 60 images par seconde. Si c'est Aniplex qui se charge de l'édition du jeu au Japon, c'est SEGA + Koch Media qui le fait en Occident et ces derniers nous proposent une bande annonce doublée en anglais avec sous-titrages français. Les puristes vont râler, et ils auront raison...