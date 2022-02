Demon Slayer : la version Nintendo Switch se montre enfin, c'est pas dégueu

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles arrivera en décalage. Aux dernières nouvelles, c'était prévu pour le mois d'avril 2022, mais il y aura finalement un peu de retard au démarrage. Aniplex a en effet balancé plusieurs vidéos dans la nuit, au Japon, pour commencer à teaser autour de cette édition Switch, forcément très attendue. L'occasion de constater que visuellement, cette version n'a pas trop à rougir face aux autres plateformes, le cel-shading aidant pas mal à faire l'illusion. Le jeu a l'air aussi de bien bouger et on espère que le frame-rate ne sera pas impacté. En attendant d'en savoir plus, sachez que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles profitera d'une édition limitée (vendue à 11 800 ¥), proposant des costumes inédits de Patient du Manoir papillon et du spin-off Kimetsu Gakuen (Demon Slayer Academy), sachant qu'il y auta aussi plus de 16 000 Points Kimetsu à dépenser dans le jeu. Vous savez tout. Place au trailer.





On le sait depuis un petit moment, la version Nintendo Switch de